نائب أمير منطقة المدينة المنورة يدشن حملة وكالة شؤون المسجد النبوي ( خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا 5)

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة حملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها الخامس) بحضور فضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي والمستشار عبدالواحد بن علي الحطاب المشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس اللجنة الفنية والخدمية .

وأطلع سموه خلال الجولة على الخدمات المقدمة في المسجد النبوي والتي تتنوع على حسب الاختصاص من خلال الخدمات العلمية والشرعية والخدمية والفنية والإدارية والتقنية والإعلامية كما شاهد سموه عرض لفيلم يجسد رسائل خدمية تقدم للحاج والزائر من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من وقت وصوله لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ووصوله أيضا لساحات المسجد النبوي.

كما أهدى سموه بعض من زوار المسجد النبوي من الحجاج عبوات ماء زمزم وحقائب بها نشرات توعوية عن مناسك الحج والعبادات وآداب زيارة المسجد النبوي.

وقد أعرب فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي عن جزيل شكره وعظيم امتنانه للقيادة الرشيدة لرعايتها هذه الفعاليات المباركة وما تلقاه الوكالة من الدعم والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه فلهم الشكر والثناء ووافر التقدير والدعاء على حرصهم الدائم في تشريف مناسبات وكالة الرئاسة ومتابعتهم الحثيثة لكل مناشطها وأن ذلك يأتي انطلاقاً للرقي بمستوى الخدمات التي تقدم في منطقة المدينة المنورة لاسيما لقاصدي المسجد النبوي ودعا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته .

ورفع فضيلته نيابة عن معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على حرصهم الدؤوب لكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما من الحجاج والمعتمرين وزائري المسجد النبوي وعدّ ذلك وسام فخر وتاج اعتزاز وشرف يتوج مسيرة الوكالة ويدعم مناشطها ويستزيد همتها في تقديم أرقى الخدمات وأفضل التسهيلات لرواد الحرمين الشريفين، خاصة في ظل ما يشهده الحرمان الشريفان من مشروعات عملاقة تصب في مصلحة قاصدي الحرمين الشريفين والارتقاء بمنظومة الخدمات فيهما .

من جهته أوضح المشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالوكالة أن الوكالة تعتزم من خلال حملة خدمة الحاج و الزائر وسام فخر لنا بنسختها الخامسة على توثيق التواصل بين العاملين وبين ضيوف الرحمن في المسجد النبوي بحملات يومية وإقامة العديد منها والتي تصب في خدمتهم مه الإهداداءات المناسبة لرسم السرور على محياهم والفرح لمقدمهم .

وبين الحطاب أنه من خلال التجارب في السنوات السابقة كان لذلك الاثر الطيب لدى ضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي الشريف ويحقق الزيادة في راحتهم و طمأنينتهم .

وأضاف ” أن إعداد وتنفيذ مثل هذه البرامج والحملات هو سعياً للارتقاء بالخدمات وتحقيق ما يعين ضيوف الرحمن على أداء عبادته بكل يسر وسهولة وذلك تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في خدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين .”