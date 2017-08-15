الحقباني : رجال الجمارك سد منيع لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن

أعرب معالي مدير عام الجمارك أحمد بن عبد العزيز الحقباني عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على لقاء سموه به اليوم للاستماع إلى توجيهاته في سبيل تقديم أفضل الخدمات المميزة لضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار , ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها لجنة أعمال الحج والعمرة بالمنفذ لحجاج بيت الله الحرام .

وقال معاليه في تصريح له : “سعدت اليوم بلقاء سمو أمير منطقة تبوك والاستماع إلى توجيهاته”، مؤكدا أن منسوبي الجمارك في جميع منافذ المملكة البحرية والجوية والبرية وزملائهم في الجهات الحكومية الأخرى هم سد منيع لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا البلد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى كفريق متكامل يعمل مع بعضه البعض في هذه المنافذ بمختلف مناطق المملكة .

وأوضح الحقباني أن وجوده في منطقة تبوك جاء للوقوف على استعدادات الجمارك والخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ حالة عمار من الدول العربية والإسلامية ، مبيناً أن التجهيزات المتميزة والتقنيات العالية التي يعملون عليها رجال الجمار في سبيل خدمة ضيوف الرحمن, جاء من خلال تصدى رجال الجمارك لبعض السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق المملكة العربية السعودية التي تصل قيمتها أكثر 500 مليار ريال , من خلال وجود التدريب المتواصل لمنسوبي الجمارك من أجل الحد من دخول هذه السلع , بالإضافة إلى أن هناك فرص تطوير لأنظمة المخاطر والاستهداف والهدف منها هو استيراد البضائع التي يتوقع أن هناك عدم الالتزام بمتطلبات المملكة والعمل على تسهيل عملية الاستيراد للبضائع.

وأبان الحقباني إلى أن المملكة دولة مستهدفه من تجار المخدرات ورجال الجمارك درع حصين لهذا البلاد بتعاون مع عدد من الجهات الأخرى لردع اساليبهم في محاولة ادخالها للمملكة، مشيرا إلى أن أتمتة الإجراءات وتطوير إجراءات الاستيراد والتصدير إحدى مبادرات الجمارك التي تتوافق م ورؤية المملكة 2030م