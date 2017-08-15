 أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي وزير البيئة والمياه والزراعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي وزير البيئة والمياه والزراعة

أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي وزير البيئة والمياه والزراعة
المناطق - جدة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي .

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع مشاريع المياه في المنطقة ، كما استمع سموه إلى شرح عن استعدادات الوزارة لموسم الحج المقبل ، والتي يأتي في مقدمتها رفع ضخ المياه إلى 18,150 مليون م3 بزيادة 21% عن العام الماضي.
حضر اللقاء وكيل وزار البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن احمد الموكلي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة ، ومدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي

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