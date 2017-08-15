 90 ألف طالب وطالبة بتبوك استفادوا من برنامج “إجازتي 2” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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90 ألف طالب وطالبة بتبوك استفادوا من برنامج “إجازتي 2”

90 ألف طالب وطالبة بتبوك استفادوا من برنامج “إجازتي 2”
المناطق - تبوك - منى الريس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مساء أمس, فعاليات الأندية الموسمية وأندية الحي لهذا العام ضمن برنامج “إجازتي 2” بعنوان “صيفك سعيد وقتك مفيد” من خلال 22 نادي حي وموسمي “بنين و بنات” في تبوك ومحافظاتها، ضمن مشروع وطني كبير أشرفت عليه وزارة التعليم وفق رؤية المملكة 2030 , الذي نفذته إدارة النشاط بتعليم تبوك هذا العام خلال الحفل الختامي لبرامج الأندية الصيفية, بحضور المدير العام للتعليم المكلف إبراهيم بن حسين العُمري والمساعد لشؤون تعليم البنين والرئيس التنفيذي للأندية ماجد بن عبدالرحمن القعير, وذلك في القاعة الثقافية بمعسكر الأمير سلطان الكشفي .
واطلع مدير التعليم المكلف والمساعد لتعليم البنين على المعرض الفني المصاحب لختام الأنشطة الصيفية للأندية واستمعا لشرح من مدير إدارة نشاط الطلاب وممثل أندية الحي بالمنطقة الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي كما التقيا بمشرفي الأندية والطلاب المشاركين في برامجها .
وقدم العُمري شكره وتقديره للمشرفين كافة في تنظيم برامج الأندية الصيفية ضمن كلمته في بداية الحفل الختامي منوهاً بالجهود التي قدمتها الأندية من خلال بناء الشخصية المتوازنة للطلاب في ضوء العقيدة الإسلامية السمحة، ودعم انتماء الطلاب لهذه البلاد وقادتها وعلمائها ومجتمعهم، وتعريفهم بمؤسسات الوطن ومرافقه، وتنمية روح المحافظة عليها، واكتشاف المواهب لدى الطلاب وصقلها وتدعيم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة، وتدريب الطالب على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية، خدمة البيئة المحيطة، وتفعيل دور المؤسسة التربوية كمركز إشعاع في الحي .
وفي كلمته خلال الحفل أوضح مقرر الفريق التنفيذي للأندية مدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي، أن الأندية استقطبت أكثر من 90 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 17 ألف زائر وزائرة خلال الفترتين الأولى والثانية، مشيراً إلى أن الأندية قدمت برامجها عبر خمسة مسارات هي الترفيهي، والوظيفي، والسياحي، والتطوعي، والتقني، وتميزت بالإبداع والابتكار .
بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمناشط وبرامج الأندية الصيفية بالمنطقة، وفي ختام الحفل سلم مساعد مدير التعليم شهادات التقدير والجوائز التكريمية والدروع للجهات المشاركة في دعم الأندية الصيفية لهذا العام .
حضر الحفل مساعد مدير مرور منطقة تبوك العقيد سمير بن محمد الغبان ومديرو الإدارات والأندية الصيفية بتعليم تبوك

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