إدارة المباني بتعليم تبوك تواصل تجهيزاتها

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري على أهمية مضاعفة الجهود ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات في مدارس المنطقة استعداداً للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه منسوبي إدارة المباني وإدارة الصيانة بتعليم تبوك وحث مدير التعليم على العمل المتواصل لإنجاز مهام إدارتي الصيانة والمباني وفق خطط ميدانية تشمل المدارس داخل مدينة تبوك وفِي محافظات المنطقة