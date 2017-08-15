مدير تعليم تبوك يكرم منسق فطن بالمنطقة

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري منسق برنامج فطن بتعليم تبوك حامد البلوي بمناسبة ختام فعاليات ناديي فطن للبنين والبنات الصيفية النوعية التي اعتمدت هذا العام في محافظة حقل بمنطقة تبوك ضمن ثمانية أندية معتمدة في مناطق المملكة.

وقدم مدير التعليم درعاً تكريميا للبلوي معرباً عن خالص شكره وتقديره للجهود التي بذلت لإنجاح برامج فطن في المنطقة خلال العام الدراسي الماضي والإجازة الصيفية الحالية.