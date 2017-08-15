 أمير مكة يطلع على آخر مستجدات مشروع النقل العام بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير مكة يطلع على آخر مستجدات مشروع النقل العام بجدة

أمير مكة يطلع على آخر مستجدات مشروع النقل العام بجدة
المناطق - جدة

استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، آخر مستجدات مشروع النقل العام بجدة.
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر ، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس وعدد من المسئولين ، تم استعراض المشاريع التي سيتم تنفيذها للنقل العام بجدة بمشاركة القطاع الخاص وآلية تنفيذها وهي ترام الكورنيش
الذي يمر بطريق كورنيش جدة الشمالي ويغطي الكورنيش بالكامل ، كما يربط بين شمال أبحر مرورا بالكورنيش الشمالي ووسط جدة، كذلك مشروع التاكسي البحري الذي يربط شرم أبحر بوسط وشمال جدة ويعتبر خط نقل بحري يربط شمال أبحر بالكورنيش الشمالي ، والمشروع الثالث جسر أبحر بطول 350 م وعرض 74 م ويضم 8 مسارات للسيارات ويربط منطقة أبحر الشمالية بأبحر الجنوبية عبر مروره فوق شرم أبحر كمحور ربط رئيسي”.
يذكر أن اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في مكة المكرمة برئاسة الأمير خالد الفيصل ، وافقت على  طرح 3 مشروعات للنقل العام في جدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها وهي ترام الكورنيش وجسر أبحر ، والتاكسي البحري.

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