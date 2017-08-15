جمعية تحفيظ جازن تشرف على 200حلقة قرآنية وتعلم 3000طالب وطالبة القرآن الكريم

نشرت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة جازان عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها تقريراً لأهم برامجها ومخرجاتها لهذا العام.

حيث تأسست الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة جازان، في 14/3/1429هـ وحدودها الجغرافية تبدأ من قرية الصوارمة جنوبًا إلى قرية الشواجرة شمالًا ومن قرية العميرية شرقًا إلى جزيرة فرسان غربًت، وتشرف الجمعية على مكتب إشراف الحلقات بقطاع المضايا وجميع حلقات البنين والمدارس القرآنية والدور والحلقات النسائية داخل نطاقها الجغرافي ، وقد تخرج منها حتى عام 1436هـ عدد (350) حافظ وحافظة .

وتتمثل رؤية الجمعية في أن تكون للجمعية الريادة والتميزعلى مستوى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية كماً وكيفاً باكتفاء ذاتي.

كما تتضمن رسالتها في سعى الجمعية إلى تعليم القرآن الكريم تلاوة وتجويداً وحفظاً لكافة أفراد المجتمع ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً عن طريق الحلقات والدور القرآنية والدورات والمسابقات من خلال توفير هيئة تعليمية وتربوية مؤهلة ومناخ محفز وبيئة عمل جذابة وتقنية متقدمة في إطار مشاركة اجتماعية فاعلة.

وتهدف الجمعية إلى تحقيق الخيرية الموعود بها في قوله صل الله عليه وسلم ” خيركم من تعلم القرآن وعلمه” ، والعمل على نشر وتحفيظ كتاب الله وتلاوته وتجويده بين أبناء المسلمين، وتحقيق مفهوم الوسطية والاعتدال كما جاء في القرآن الكريم، وتخريج مجموعة من القراء المؤهلين لإمامة المساجد وتدريس القرآن الكريم .

ومن أهم الأعمال التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضي هي المشاركة الفعالة في إنجاح مسابقة الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز السنوية، والمشاركة الفعالة في تنمية موارد الجمعية ، وتسويق مشروع الوقف الخيري الاستثماري في مقر القسم النسائي، والإشراف المباشر على تصفيات مسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله-، والإعداد والمتابعة لمسابقة ثلاثة أجزاء وخمسة أجزاء ومضاعفاتها .

فيما تشرف الجمعية على ثلاثة مدارسة قرآنية بمدينة جازان الأولى بجامع التقوى بحي الروضة الجنوبي، والثانية جامع باصقر بحي المطار، والثالثة جامع بابقي.

ونفذ الإشراف التعليمي بالجمعية عدد من الدورات استفاد منها مايتجاوز الـ500طالب وطالبة على مستوى الحلقات التي تشرف عليها الجمعية، حيث تتمثل الدورات في ،الحلقات المكثفة القرآنية الرمضانية بجامع بابقي، دورة في أحكام النون الساكنة والتنوين، دورة في أحاكم المدود دورة في مخارج الحروف.

كما تحتوي الناحية التعليمية للبنين على 73حلقة و65معلم و2500طالب فيما تمكن 200 طالب من ختم القرآن الكريم كاملاً وتجاوز 2000طالب أخرين حفظ ثلاثة أجزاء وخمسة أجزاء ومضاعفاتها.

فيما تحتوي الناحية التعليمية للبنات على 175 حلقة، و 170 معلمة، و 3000طالبة ، تمكن 130منهن ختم القرآن الكريم كاملاً، فيما حفظت 500 منهن ثلاثة وخمسة أجزاء ومضاعفاتها.