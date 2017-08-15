في لقاء مفتوح مع الرياضيين والشباب … نائب أمير الجوف: سوف أدعم جميع مطالب الأندية وعلى الشركات دعمها ونتطلع لوجودنا ضمن دوري المحترفين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف مساء أمس بعدد من الرياضيين والشباب الذي نظمه واستضافه نادي العروبة بسكاكا .

وعند وصول سموه كان في استقباله وكيل الإمارة أحمد بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف مرزوق بن عبد المصلح العنزي ورئيس نادي العروبة مؤنس بن سحم الضوي ورئيس أعضاء الشرف تيسير بن يوسف الجابر وعدد من المسؤلين .

وبعد أن عُزف السلام الملكي بدأ اللقاء بالقرآن الكريم ثم ألقى مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف مرزوق بن عبد المصلح العنزي كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير المنطقة في هذا اللقاء الذي يجمع الرياضيين ورؤساء الأندية بسموه الكريم، منوهاً بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين– حفظهم الله – في دعم الرياضة في المملكة.

وقال العنزي باسمي ونيابة عن الرياضيين كافة أقدم الشكر لسموكم الكريم على هذا اللقاء الأخوي الذي جمع سموكم برؤساء الأندية والشباب والذي يؤكد حرص سموكم الكريم للاستماع لهم ولمطالبهم .

ثم ألقى رئيس نادي العروبة مؤنس بن سحم الضوي كلمة رحب فيها بسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي وتشريفه لهذا اللقاء وتلبية الدعوة، وتطرق عن طموحات النادي والعمل الذي يقوم به النادي لمحاولة النادي وعودته لدوري المحترفين والمساهمة في الحراك الرياضي الذي أوجده النادي أثناء صعودهم لدوري المحترفين، ووعد الضوي ببذل مزيداً من الجهود للعودة لدوري المحترفين إن شاء الله .

تلا ذلك فيلم يحاكي قدوم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز للمنطقة إثر الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف وانطباعات الأهالي والزيارات التي قام بها سموه خلال الفترة الماضية، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن نشأت الرياضة بالمنطقة ونبذه عن الأندية وأبرز المنجزات .

بعد ذلك بدأ اللقاء بإدارة عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نائب المشرف العام على المنتخبات الوطنية مريح بن مصلح المريح الذي افتتح اللقاء بمداخله عن تعرقل إنشاء المدينة الرياضة وبعض منشآت الأندية في المنطقة والتي سبق أن تم طرحها سابقاً وحاجة الأندية لمثل هذه المنشآت لاستقطاب الشباب، كما شهد اللقاء مداخلات عديدة ومتنوعه من الرياضيين ورؤساء الأندية والشباب والمهتمين وأعضاء الشرف .

وتركزت المداخلات أيضاً للقاء سنوي لرؤساء الأندية مع سمو نائب أمير المنطقة، وحث الشركات التي استفادت من المنطقة لدعم الأندية ومساندتها في مشوارها الرياضي، وأهمية الرياضة وخلق فرص استثمارية في المنطقة، بالإضافة للتحدث عن سوء المنشآت الرياضية واحتياجها للدعم لاستقطاب الشباب، كما تطرقت المداخلات على قلة الدعم الذي تتلقاه الأندية رغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها واحتواء شريحة كبيرة من الشباب والرياضيين .

وفي المقابل أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمعه بالرياضيين والشباب، مؤكداً سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – لا تألو جهداً في دعم الأندية الرياضية والرياضيين وشباب الوطن ، مبدياً سموه دعمه لكل هذه المطالب والتي من شأنها أن ترتقي بمستوى الرياضة في المنطقة واستقطابها لمزيداً من شباب الوطن، متطلعاً أن يعود تمثيل المنطقة في دوري المحترفين قريباً إن شاء الله، مشيدا بمسيرة الرياضة التي شهدتها وتشهدها المنطقة في جميع الألعاب، كما أمد سمو نائب أمير المنطقة أن على الشركات ورجال الأعمال وحتى كبرى المشاريع دعم الأندية وغيرها من الجهات التي تحتاج لذلك، لافتاً سموه إلى أنه سيقام حفل تكريمي للشركات الداعمة في المنطقة والتي تستحق ذلك .

وفي نهاية اللقاء تسلم سموه دروعاً تذكارية من رؤساء الأندية في المنطقة معربين عن شكرهم لسموه الكريم على هذا اللقاء الذي أتسم بالشفافية والوضوح .

حضر اللقاء عدد من المسؤلين من مدنيين وعسكريين .