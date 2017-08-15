تزامنًا مع اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية للعام 2017.. مجلس الشباب العربي يشارك في مهرجان القرية العربية

يشارك مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بجامعة الدول العربية، غدًا الثلاثاء، في مهرجان القرية العربية، بأبها، تحت رعاية أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والذي ينظمة مجلس شباب المنطقة، بإشراف من اللجنة التنفيذية لأبها عاصمة السياحة العربية، وبمشاركة عدد من الدول العربية والخليجية.

ويرأس وفد المجلس، سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، عضو مجلس إدارته، محمد بن عايض الهاجري.

ويهدف المهرجان إلى إبراز الموروث الثقافي والإنساني لهذه الدول، عبر أجنحة مخصصة لذلك، بالإضافة إلى إقامة بعض الأمسيات الثقافية الفلكورية، تحييها الفرق العربية المشاركة، وسيتخلله إقامة معرضًا للفن التشكيلي للفنانين العرب، ومنصات خاصة بالحرفيين والصناعات التقليدية القديمة، فضلًا عن عرض للأفلام الوثائقية وآخر للمأكولات العربية.