 الرئيس الجزائري يعين أحمد أويحيى رئيساً للحكومة خلفا لعبد المجيد تبون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الرئيس الجزائري يعين أحمد أويحيى رئيساً للحكومة خلفا لعبد المجيد تبون تقرير يكشف ما تحاول قطر إخفاءه.. من “المونديال” إلى الفنادق جراء المقاطعة تزامنًا مع اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية للعام 2017.. مجلس الشباب العربي يشارك في مهرجان القرية العربية في لقاء مفتوح مع الرياضيين والشباب … نائب أمير الجوف: سوف أدعم جميع مطالب الأندية وعلى الشركات دعمها ونتطلع لوجودنا ضمن دوري المحترفين جمعية تحفيظ جازن تشرف على 200حلقة قرآنية وتعلم 3000طالب وطالبة القرآن الكريم جموع المصلين في أبوعريش تشيع شهيد الواجب الجندي أول وليد شريفي أمير مكة يطلع على آخر مستجدات مشروع النقل العام بجدة “كبار العلماء”: مرد التكفير إلى الله ورسوله ولا تكفي الشبهة في ذلك المعارضة السورية تسقط طائرة ميغ تابعة لقوات الأسد بالسويداء رونالدو وميسي وبوفون يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوروبا طاقم تحكيم كوري جنوبي يدير مواجهة الأخضر والإمارات انطلاق مناورات تمريني العلم الأخضر والأحمر المشتركة بين القوات السعودية والأمريكية

الرئيس الجزائري يعين أحمد أويحيى رئيساً للحكومة خلفا لعبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري يعين أحمد أويحيى رئيساً للحكومة خلفا لعبد المجيد تبون
المناطق - وكالات

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء، إن رئيس البلاد عبد العزير بوتفليقة “أنهى مهام” الوزير الأول عبد المجيد تبون، أي رئيس الحكومة.

وأضافت الوكالة أن بوتفليقة عين أحمد أويحيى خلفا لتبون، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن حيثيات هذا الإجراء الذي أتى بشكل مفاجئ.

وقال بيان للرئاسة “وطبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور انهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون” حسب ذات المصدر.

وأضاف البيان أنه “طبقا لنفس الأحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية عين رئيس الجمهورية السيد أحمد أويحيى وزيرا أولا”.

يشار إلى أن بوتفليقة عيّن في 24 من شهر مايو 2017 تبون رئيسا للحكومة، خلفا لعبد المالك سلال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>