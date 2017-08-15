الرئيس الجزائري يعين أحمد أويحيى رئيساً للحكومة خلفا لعبد المجيد تبون

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء، إن رئيس البلاد عبد العزير بوتفليقة “أنهى مهام” الوزير الأول عبد المجيد تبون، أي رئيس الحكومة.

وأضافت الوكالة أن بوتفليقة عين أحمد أويحيى خلفا لتبون، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن حيثيات هذا الإجراء الذي أتى بشكل مفاجئ.

وقال بيان للرئاسة “وطبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور انهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون” حسب ذات المصدر.

وأضاف البيان أنه “طبقا لنفس الأحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية عين رئيس الجمهورية السيد أحمد أويحيى وزيرا أولا”.

يشار إلى أن بوتفليقة عيّن في 24 من شهر مايو 2017 تبون رئيسا للحكومة، خلفا لعبد المالك سلال.