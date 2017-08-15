تستمر لمدة 5 أيام.. القرقاح يدشن حملة التبرع بالدم بمحافظة ظهران الجنوب

دشن صباح امس محافظ ظهران الجنوب الأستاذ محمد بن فلاح القرقاح حملة للتبرع بالدم تحت شعار “جنودنا نفديكم بدمائنا” بوجود عدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة وكان في استقبالهم مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب الأخصائي محمد علي ال فرج وقام المحافظ بقص شريط الافتتاح اعلانا ببدء الحملة وتقدم المتبرعين بمشاركة العديد من مدراء الدوائر الحكومية والمواطنين ثم تجول الجميع في المعرض المعد لهذه الفعالية واهاب ال فرج بالجميع بالمشاركة في حملة التبرع بالدم والتي ستستمر الى يوم الخميس القادم من الساعة الثامنة والنص صباحا الى الثانية ظهرا وقدم ال فرج شكره لجميع من ساهم في الاعداد و التجهيز لهذه الحملة.