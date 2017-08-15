استعرض تقرير بنك التنمية الاجتماعية وقصص تميّز أصحاب المشاريع .. أمير نجران: نجاح أي سعودي نجاح لكل السعوديين

جاء ذلك أثناء تسلم سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على كتاب “ثمرات 2” المتضمن قصص نجاح المشاريع التي مولها بنك التنمية الاجتماعية، قدمه مدير عام الفرع بالمنطقة، مانع بن قميش حمد.

واستعرض سموه قصة نجاح مشروع “أشياء تهمك” من إبداع المواطن هادي بن عبدالله آل شرية، والذي يتعلق باختراع بوصلة دولية لتحديد القبلة، إضافة إلى تصميم وتقديم الدروع والهدايا التذكارية، مبينّا سموه أن نجاح أي سعودي هو نجاح لكل السعوديين، وإضافة مهمة في تنمية الوطن.

واطلع سموه على تقرير إحصائي عن أعمال فرع البنك، حيث بلغ حجم القروض الاجتماعية في مسارات الزواج والأسرة والترميم خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 1377 قرضًا، بقيمة 83 مليون ريال، بينما تم في العام المالي المنصرم صرف نحو ثلاثة آلاف قرض، بقيمة 18 مليون ريال، إضافة إلى 133 قرض للمشاريع في مسارات التميز والاختراع والاتصالات وغيرها بمبلغ 13 مليون ريال.