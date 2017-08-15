نائب أمير نجران يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بأهمية المجالس البلدية وما تقوم به من أدوار تكاملية مع أمانة المنطقة ، مؤكدًا سموه أهمية دور هذه المجالس في العملية التنموية ، وتفعيل دورها بالرفع للجهات ذات الاختصاص عن احتياجات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس المجلس البلدي بمنطقة نجران علي بن صالح بن قميش يرافقه أعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس التي يتبناها ومدى التعاون القائم مع أمانة المنطقة فيما يدفع عجلة التنمية في مدينة نجران ويلبي أحتياجات المواطنين .