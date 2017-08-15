 بالفيديو.. حريق ضخم في المنطقة التاريخية بجدة والدفاع المدني يباشر الموقع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. حريق ضخم في المنطقة التاريخية بجدة والدفاع المدني يباشر الموقع

المناطق - جدة

باشرت فرق الدفاع المدني بجدة حريقا هائلا شب في المنطقة التاريخية وقد هرعت آليات الإطفاء لتطويق الحريق والذي أصاب على إثره عدد من المباني حتى الآن.

وكافحت  أكثر من عشر فرق إطفاء وإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة حريقًا، اندلع بوسط المحافظة بمنطقة البلد.

ووفقًا للناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، فإن محاولة السيطرة على الحريق جارية. وقد جاء الحريق على ثلاثة مباني، ويعمل الدفاع المدني على إخلاء المنطقة المحيطة بمنطقة الحريق احترازيًّا لسلامة السكان.

المناطق ستوافيكم بمزيد من التفاصيل ..

 

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