مقتل 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأنه ستنظم في مدينة قم جنوب طهران غدا الأربعاء مراسم تشييع 5 عناصر من “لواء فاطميون” التابع للحرس الثوري الإيراني كانوا قد لقوا حتفهم في سوريا.

وذكرت الوكالة أن القتلى الخمسة سيتم دفنهم في مقابر “الشهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت”.

وتنسجم هذه الأنباء مع ما تداولته وسائل الإعلام السورية قبل أيام عن مقتل عدد من مقاتلي الفصيل جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم “داعش” على قوات حليفة لقوات الأسد في منطقة حميمة شمال شرق مدينة السخنة في ريف تدمر الشرقي، عند الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور.