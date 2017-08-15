 مقتل 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في سوريا “إفتاء تونس” تشيد بدعوة السبسي لتفعيل المساواة بين الجنسين.. والأزهر يرد! “الغذاء والدواء” تضبط 1335 كيلوغراماً من الأغذية مجهولة المصدر مطاعم ومطابخ إعاشة الحجاج في مكة بالفيديو.. حريق ضخم في المنطقة التاريخية بجدة والدفاع المدني يباشر الموقع نائب أمير نجران يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة مستشفى الملك سلمان حقق بنسبة 100 بالمئة في تقييم العينات القياسية على مستوى الشرق الأوسط ​مدير تعليم تبوك يكرم منسق فطن بالمنطقة استعرض تقرير بنك التنمية الاجتماعية وقصص تميّز أصحاب المشاريع .. أمير نجران: نجاح أي سعودي نجاح لكل السعوديين عقود تتجاوز المليار ريال لتحسين إعاشة نزلاء ونزيلات السجون بالمملكة الجمارك الأردنية تحبط تهريب مليون حبة كبتاجون إلى المملكة منظمة الهجرة: غرق 41 مهاجرا وفقد 12 قبالة ساحل شبوة في اليمن محافظ المندق يستقبل المغامسي ويحضر محاضرته بجامع ابن ابراهيم بالمندق

مقتل 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

مقتل 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في سوريا
أرشيفية
المناطق - إيران

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأنه ستنظم في مدينة قم جنوب طهران غدا الأربعاء مراسم تشييع 5 عناصر من “لواء فاطميون” التابع للحرس الثوري الإيراني كانوا قد لقوا حتفهم في سوريا.

وذكرت الوكالة أن القتلى الخمسة  سيتم دفنهم في مقابر “الشهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت”.

وتنسجم هذه الأنباء مع ما تداولته وسائل الإعلام السورية قبل أيام عن مقتل عدد من مقاتلي الفصيل جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم “داعش” على قوات حليفة لقوات الأسد في منطقة حميمة شمال شرق مدينة السخنة في ريف تدمر الشرقي، عند الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>