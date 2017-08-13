 “الداخلية” توضح شروط وإجراءات السفر إلى البوسنة والهرسك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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“الداخلية” توضح شروط وإجراءات السفر إلى البوسنة والهرسك

“الداخلية” توضح شروط وإجراءات السفر إلى البوسنة والهرسك
المناطق - الرياض

قال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء، الدكتور محمد بن عبدالله المرعول, إن سفارة خادم الحرمين الشريفين في سراييفو تلقت عدة استفسارات هاتفية وخطية من بعض المواطنين السعوديين حول السماح بدخول مواطني المملكة العربية السعودية إلى جمهورية البوسنة والهرسك بدون تأشيرة، وأفادت السفارة بأنها تلقت مذكرة وزارة خارجية البوسنة والهرسك المتضمنة أنه لا يسمح بدخول مواطني المملكة إلا عن طريق رحلة مباشرة من المملكة إلى البوسنة والهرسك فقط.

وأوضح اللواء الدكتور المرعول أن دخول مواطني المملكة للبوسنة والهرسك تتم بما يلي:
• الحصول على تأشيرة دخول إلى البوسنة والهرسك.
• الدخول لحاملي التأشيرة (شينغين) الصالحة والمتعددة أو تأشيرة إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو رخصة الإقامة الملائمة في الدول الموقعة على اتفاقية (شينغين) أو دول الاتحاد الأوربي، وعن طريق هذه الدول (الدول الموقعة على اتفاقية شينغين أو دول الإتحاد الأوروبي) مباشرة إلى البوسنة والهرسك فقط.
• حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وأشار إلى أن السفارة تستحسن حصول الزائر على تأشيرة الدخول إلى البوسنة والهرسك، وضرورة الالتزام بمدة الإقامة التي تمنح له عند منفذ القدوم حتى لا يتعرض للمساءلة.

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