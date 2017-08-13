 مدرب الاتفاق يغلق التدريب قبل مواجهة النصر وساليناس يصل الخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدرب الاتفاق يغلق التدريب قبل مواجهة النصر وساليناس يصل الخميس

مدرب الاتفاق يغلق التدريب قبل مواجهة النصر وساليناس يصل الخميس
المناطق - الدمام
بات مقرراً أن يصل بعد غدٍ الخميس إلى الدمام المهاجم الأرجنتيني رودريغو ساليناس والذي تعاقد معه نادي الاتفاق بشكل مبدئي حيث سيخضع لفحص طبي قبل إنجاز التعاقد النهائي معه.
من جهة ثانية رفع المدرب الصربي ميودراغ يسيتش درجة استعدادات فريقه من خلال المناورة الفنية التي طبق من خلالها رؤيته الفنية لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة الثانية لدوري “جميل” للمحترفين.
وشهد التدريب دخول لاعب الوسط حسن الحبيب مرحلة التأهيل اللياقي بالمشي حول المضمار تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك لأول مرة منذ إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.
وقرر يسيتش إغلاق تدريب الفريق يوم غدٍ الأربعاء، حيث سيكون الأخير قبل توجه البعثة إلى الرياض.
من جهة أخرى يعقد المدرب الصربي غداً الأربعاء مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات بالنادي للحديث عن المباراة، وسيشاركه في المؤتمر مهاجم الفريق هزاع الهزاع.

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