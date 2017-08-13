 مستشار قانوني: الربيعي قد يعاقب بالسجن لمدة سنة و غرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عقوبات قاسية على الفيصلي الأردني بعد أحداث نهائي البطولة العربية أمطار متفرقة على محافظة الطائف الهلال يمطر عرين الحضري بـ4 أهداف وينتزع صدارة الدوري دماؤنا فداء للوطن تستهدف 2000 وحدة دم بالشرقية قلعة مارد سؤال “فقرة اين انا؟” نائب أمير الجوف تفقد سوق الأسر المنتجة وأطلق عليه أسم” سوق الجوف الشعبي نائب خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية مستشار قانوني: الربيعي قد يعاقب بالسجن لمدة سنة و غرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال مدرب الاتفاق يغلق التدريب قبل مواجهة النصر وساليناس يصل الخميس “الداخلية” توضح شروط وإجراءات السفر إلى البوسنة والهرسك مقتل 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في سوريا “إفتاء تونس” تشيد بدعوة السبسي لتفعيل المساواة بين الجنسين.. والأزهر يرد!

مستشار قانوني: الربيعي قد يعاقب بالسجن لمدة سنة و غرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال

مستشار قانوني: الربيعي قد يعاقب بالسجن لمدة سنة و غرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال
المناطق - نادية الفواز
 أكد المستشار القانوني عبد العزيز الباتل للمناطق أن مرتكب المخالفة بهذة التغريدة أولها تطرقه إلى مسائل الخلاف التي يجب أن تحرر وتحقق من أهل الاختصاص  وثانيها ان هذة التغريدات التكفيرية الواضحة تعتبر مخالفة للأنظمة والشريعة مبينا أن هذه التغريدات احتوت على تكفير صريح وذلك من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة مثل هذة الأفكار وهو فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما وأكد أن الإدارة الملكية قد قصرت الفتوى على المرخص لهم من هيئة كبار العلماء وهذا فيه افتيات صريح على ولاة الأمر.
وأشار الباتل أن العقوبات في هذة الحالة ترجع أولا إلى نظام الجرائم المعلوماتية المادة الثالثة  الفقرة الخامسة والذي يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 الف ريال أو بإحدى العقوبتين حيث أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الاتية ومنها التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ، كما أنه يعزر على افتياته على ولاة الأمر باصدار مثل هذه الفتوى المضللة وختم حديثه أنه معرض أيضا لايقاف حسابه على تويتر وهي سلطة تعزيرية للمحكمة يجوز لها الحكم بها تعزيرا له وكفا لهذه الافكار من أن تنشأ وتستفحل في المجتمع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>