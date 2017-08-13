مستشار قانوني: الربيعي قد يعاقب بالسجن لمدة سنة و غرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال

أكد المستشار القانوني عبد العزيز الباتل للمناطق أن مرتكب المخالفة بهذة التغريدة أولها تطرقه إلى مسائل الخلاف التي يجب أن تحرر وتحقق من أهل الاختصاص وثانيها ان هذة التغريدات التكفيرية الواضحة تعتبر مخالفة للأنظمة والشريعة مبينا أن هذه التغريدات احتوت على تكفير صريح وذلك من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة مثل هذة الأفكار وهو فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما وأكد أن الإدارة الملكية قد قصرت الفتوى على المرخص لهم من هيئة كبار العلماء وهذا فيه افتيات صريح على ولاة الأمر.

وأشار الباتل أن العقوبات في هذة الحالة ترجع أولا إلى نظام الجرائم المعلوماتية المادة الثالثة الفقرة الخامسة والذي يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 الف ريال أو بإحدى العقوبتين حيث أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الاتية ومنها التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ، كما أنه يعزر على افتياته على ولاة الأمر باصدار مثل هذه الفتوى المضللة وختم حديثه أنه معرض أيضا لايقاف حسابه على تويتر وهي سلطة تعزيرية للمحكمة يجوز لها الحكم بها تعزيرا له وكفا لهذه الافكار من أن تنشأ وتستفحل في المجتمع