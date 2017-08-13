 نائب أمير الجوف تفقد سوق الأسر المنتجة وأطلق عليه أسم” سوق الجوف الشعبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب أمير الجوف تفقد سوق الأسر المنتجة وأطلق عليه أسم” سوق الجوف الشعبي

نائب أمير الجوف تفقد سوق الأسر المنتجة وأطلق عليه أسم” سوق الجوف الشعبي
المناطق - الجوف

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم سوق الأسر المنتجة بسكاكا وكان في استقبال سموه لدى وصوله أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني والمشرف على مشروع السوق المهندس تركي بن عبدالعزيز السلامة الذي قدم لسمو نائب أمير المنطقة شرحاً عن فكرة تصميم السوق وعملية الإنشاء التي روعي فيها أن يكون سوقاً شعبياً شاملاً حتى تم الانتهاء منه وبتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون ريال تشتمل على 92 محلاً تجارياً .

بعد ذلك استمع سموه لشرحا مدعوماً بعرض مرئي من قبل مستثمر السوق مدير عام شركة كيان المتحدة فيصل بن عايد الحبوب الذي أوضح أنه سيتم افتتاح السوق خلال ثلاثة أشهر إن شاء الله وسيكون متاحاً للجميع وفق تخصص السوق .

وقد أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف أسم ” سوق الجوف الشعبي ” مؤكداً على أن يشتمل فعلياً على سوق شعبي ويراعى فيه توفر جميع الخدمات وأماكن الراحة، موجهاً سموه بسرعة تمكين المستفيدين من مزاولة نشاطاتهم فيه .

 

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