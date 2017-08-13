 قلعة مارد سؤال “فقرة اين انا؟” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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قلعة مارد سؤال “فقرة اين انا؟”

قلعة مارد سؤال “فقرة اين انا؟”
المناطق - الجوف
اختيرت قلعة مارد في محافظة دومة الجندل كموقعا اثري وسياحي .. لفقرة اين انا؟ ضمن البرنامج اليومي #مرحبا_الف الذي يبث عبر اثير #اذاعة_الرياض من منطقة عسير من الساعة 5:00 مساءً الى الساعة 6:00 مساءً من الاحد الى الخميس.المذيع فهد سالم الشراري من استوديوهات الاذاعة بالجوف  قدم سؤال الحلقة اليوم الثلاثاء 23ذو القعدة1438 في مسابقة #اين_انا ؟ عن معلم سياحي من معالم الجوف الاثرية والسياحية هي قلعة مارد في محافظة دومة الجندل.ويطرح السؤال عن اسم هذا المعلم ؟
ويجيب المستمعون على سؤال الحلقة في اي مدينة يوجد هذا المعلم وتمنح الجائزة لمن اجاب الاجابة الصحيحة.

واوضح مدير الاذاعة بمنطقة الجوف خالد بن فرحان الشراري ان برنامج اين انا؟ اطلق بمناسبة اختيار ابها عاصمة للسياحة العربية لعام 2017م.

الجدير بالذكر ان بحيرة قلعة مارد هي رابع معلم سياحي يتم اختيارة جواباً لفقرة اين انا؟  حتى الان بعد مسجد عمر في دومة الجندل وقلعة زعبل في سكاكا، وبحيرة دومة الجندل في برنامج مرحبا الف عبر اثير اذاعة الرياض والذي يبث من ابها عاصمة السياحة العربية لعام 2017م.
وذكر مدير الاستوديوهات الإذاعية بمنطقة الجوف الأستاذ خالد بن فرحان الشراري أنه يمكن الاستماع لإذاعة الرياض عن طريق الساتالايت بتحويله لوضع الراديو ثم البحث عن قناة إذاعة الرياض saudi radio-1 أو عبر تردداتها على موجة الـ FM في منطقة الجوف على النحو التالي:
– سكاكا ودومة الجندل 94.3
– طبرجل 95.7
– ميقوع 91.5
– النبك ابوقصر 91.2
أما في محافظة القريات فيمكن الاستماع لإذاعة الرياض على الموجة الطويلة AM
تردد 1260 – 900 – 549
وتمنى الشراري أطيب الأوقات وأمتعها للمستمعين الكرام مع برامج إذاعة الرياض.

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