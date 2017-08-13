قلعة مارد سؤال “فقرة اين انا؟”

واوضح مدير الاذاعة بمنطقة الجوف خالد بن فرحان الشراري ان برنامج اين انا؟ اطلق بمناسبة اختيار ابها عاصمة للسياحة العربية لعام 2017م.
الجدير بالذكر ان بحيرة قلعة مارد هي رابع معلم سياحي يتم اختيارة جواباً لفقرة اين انا؟ حتى الان بعد مسجد عمر في دومة الجندل وقلعة زعبل في سكاكا، وبحيرة دومة الجندل في برنامج مرحبا الف عبر اثير اذاعة الرياض والذي يبث من ابها عاصمة السياحة العربية لعام 2017م.
وذكر مدير الاستوديوهات الإذاعية بمنطقة الجوف الأستاذ خالد بن فرحان الشراري أنه يمكن الاستماع لإذاعة الرياض عن طريق الساتالايت بتحويله لوضع الراديو ثم البحث عن قناة إذاعة الرياض saudi radio-1 أو عبر تردداتها على موجة الـ FM في منطقة الجوف على النحو التالي:
– سكاكا ودومة الجندل 94.3
– طبرجل 95.7
– ميقوع 91.5
– النبك ابوقصر 91.2
أما في محافظة القريات فيمكن الاستماع لإذاعة الرياض على الموجة الطويلة AM
تردد 1260 – 900 – 549
وتمنى الشراري أطيب الأوقات وأمتعها للمستمعين الكرام مع برامج إذاعة الرياض.
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