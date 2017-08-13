دماؤنا فداء للوطن تستهدف 2000 وحدة دم بالشرقية

انطلقت بمجمع الراشد بمدينة الخبر حملة التبرع بالدم (دماؤنا فداء للوطن ) والتي تنطلق كذلك بالتزامن في عدة مدن سعودية اخرى والحملة بتنظيم المختبر الاقليمي وبنك الدم بالدمام بالتعاون مع جامعة الامام محمد بن سعود وجمعية إيثار.

وتستهدف الحملة 2000 وحدة دم وجمع منها مايقارب 700 وحدة دم حتى اللحظة وسط قبول وحضور غفير من المواطنين والمقيمين الذين قدموا للتبرع إستجابةً للنداء وتحقيق التكافل الاسلامي والوطني والاستفادة الصحية وهي إحدى فوائد التبرع بالدم.