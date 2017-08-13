دماؤنا فداء للوطن تستهدف 2000 وحدة دم بالشرقية

انطلقت بمجمع الراشد بمدينة الخبر حملة التبرع بالدم (دماؤنا فداء للوطن ) والتي تنطلق كذلك بالتزامن في عدة مدن سعودية اخرى والحملة بتنظيم المختبر الاقليمي وبنك الدم بالدمام بالتعاون مع جامعة الامام محمد بن سعود وجمعية إيثار.
وتستهدف الحملة 2000 وحدة دم وجمع منها مايقارب 700 وحدة دم حتى اللحظة وسط قبول وحضور غفير من المواطنين والمقيمين الذين قدموا للتبرع إستجابةً للنداء وتحقيق التكافل الاسلامي والوطني والاستفادة الصحية وهي إحدى فوائد التبرع بالدم.
وتحدث لفعاليات الدكتور كامل سلامة أمين جمعية إيثار بقوله : الحملة انطلقت في التاسع من أغسطس وتستمر حتى الاحد القادم وحتى الان الحملة تلاقي قبول ولله الحمد , واليوم تم تخصيص الحملة تحت مسمى دماؤنا فداء للوطن وهذا من باب الولاء للوطن وهذا اليوم مفتوح لطلبة جامعة الامام محمد بن سعود ولعامة الجمهور هنا بالخبر وبعده مدن آخرى تقام بها الحملة.
التعليقات (٠) اضف تعليق