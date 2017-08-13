الهلال يمطر عرين الحضري بـ4 أهداف وينتزع صدارة الدوري

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صدارة دوري المحترفين السعودي من نظيره التعاون، بعد تغلبه عليه مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 4/3، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وتقدم الهلال أولاً عن طريق السوري عمر خربين عند الدقيقة 14، ليضيف محمد البريك الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 21، فيما استطاع لاعب التعاون الحاج كمارا من تقليص النتيجة عند الدقيقة 25، قبل أن يعد المصري مصطفى فتحي النتيجة للتعاون عند الدقيقة 34، ليعود كارلوس إدواردو ويضيف الهدف الثالث للهلال عند الدقيقة 37، وفي الوقت بدل المحتسب بدلاً للضائع استطاع مدافع التعاون عبدالله الشمري من تسجيل هدف التعاون عند الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتجية 3/3.

وفي الشوط الثاني، عاد كارلوس إدواردو مهاجم الهلال ليسجل هدف الهلال والرابع عند الدقيقة 55، حيث بقي الهلال متقدماً حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الهلال بنتيجة 4/3.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة الـ6 صدارة سلم الترتيب مؤقتاً، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ3 في المركز الثاني.

