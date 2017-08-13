 أمطار متفرقة على محافظة الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمطار متفرقة على محافظة الطائف

أمطار متفرقة على محافظة الطائف
المناطق - واس

هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، شملت الشفا، شهار، والردف وطريق الملك فهد الدائري والمنطقة الصناعية، والسر، وليه، وجنوب محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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