أمطار متفرقة على محافظة الطائف

هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، شملت الشفا، شهار، والردف وطريق الملك فهد الدائري والمنطقة الصناعية، والسر، وليه، وجنوب محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.