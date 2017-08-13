 سينفذها قرابة 9 آلاف ضابط وفرد.. أمير مكة يطلع على خطة قوات أمن المنشآت لموسم الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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سينفذها قرابة 9 آلاف ضابط وفرد.. أمير مكة يطلع على خطة قوات أمن المنشآت لموسم الحج

سينفذها قرابة 9 آلاف ضابط وفرد.. أمير مكة يطلع على خطة قوات أمن المنشآت لموسم الحج
المناطق - جدة
أطلع مستشار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على خطة قوات أمن المنشآت لموسم حج العام الحالي، والتي سينفذها قرابة 9 آلاف ضابط وفرد.
واستمع أمير منطقة مكة المكرمة لدى استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم الإثنين قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري وعدد من ضباط القوات، إلى شرح عن خطة أمن المنشآت في الحج، والتي تتولى إدارة وتنظيم الحشود في قطارات المشاعر إلى جانب مساندة قوات الأمن الأخرى في مهامها لتأمين وحماية ضيوف الرحمن بإذن الله.
وبحسب قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري،  فقد تم عقد العديد من ورش العمل والمحاضرات لتعزيز مستوى الجاهزية لهذه المهمة الدينية العظيمة.
وفي نهاية اللقاء تسلم الأمير خالد الفيصل، تقريرا عن مشاركة قوات أمن المنشآت في مهمة الحج العام الماضي وما تم تحقيقه وتوفيره لتحقيق أعلى درجات الأمن والحماية لمحطات القطار بالمشاعر المقدسة، بهدف تأدية ضيوف الرحمن لمناسكهم بكل راحة واطمئنان، كما تسلم سموه كتيبا إحصائيا عن مهام وأعمال قوات أمن المنشآت بمناطق المملكة المختلفة.

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