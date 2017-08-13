 الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض ينظم دورة تثقيفية لمنسوباته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض ينظم دورة تثقيفية لمنسوباته

الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض ينظم دورة تثقيفية لمنسوباته
المناطق - الرياض

اقام مكتب الاشراف الاجتماعي النسائي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دورة تدريبية تطويرية لمنسوبات الوزارة احتضنتها صالة مسرح المكتب طيلة  3 ايام تحت عنوان ” تحليل رسومات الاطفال ” قدمها المدرب مجاهد العبدالمنعم .

استهدفت هذه الدورة 24 متدربة من مكتب الاشراف و الفروع النسوية التابعة له ،و تناولت عدة محاور اهمها : لماذا يرسم الاطفال،والقواعد الاساسية في تحليل رسوم الاطفال ،و كيف نفهم مايرسمه الطفل ، والحالات النفسية التي يمر بها الطفل لحظة البدء بالرسم ، ومدلولات الرسم لدى الطفل ، والالوان وماذا تعني له .

وشهدت الدورة تفاعلاً ملموساً من المتدربات من خلال اسئلتهن واستفساراتهن ومناقشاتهن واهتمامهن بعلم التحليل لارتباطه بمجالهن المهني كمشرفات و اخصائيات اجتماعيات و نفسيات .

وقالت مديرة مكتب الاشراف الاجتماعي النسائي بالرياض نوال علاوي إن الدورة تعد من ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية والتعليمية ، التي يحرص المكتب على تنظيمها بشكل دوري، لرفع مستوى الثقافة العلمية والمهنية لمنسوبات المكتب والفروع التابعة له بمايعود على الفئات المشمولة بالرعاية بالنفع والفائده وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الموظفات أثناء تقديم تلك الرعاية .

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