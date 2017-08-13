“نجاد” يشن هجوما على “خامنئي”: لا يختلف عن الشاه.. والمناصب باتت إرثا أبويا لمجموعته الخاصة

شن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، هجوما حادا على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مشبها إياه بالشاه السابق الذي أطاحت به الثورة عام 1979.

ووفقا لما نقلته “العربية”، قال أحمدي نجاد في مقطع مسجل بث جزءا منه عبر حسابه على “تويتر”، إنه “لا يوجد من هو أعلى من الشعب. المناصب الحكومية ليست إرثا أبويا لمجموعة خاصة. لم نقم بالثورة من أجل أن تذهب أسرة وتحل أسرة أخرى مكانها”، في إشارة واضحة لهيمنة المرشد الإيراني علي خامنئي وأسرته وحاشيته على مقاليد الحكم في إيران.

وتدهورت العلاقات بين أحمدي نجاد وخامنئي قبيل الانتخابات الماضية عندما أوصاه المرشد بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة الشهر الماضي، لمنع حدوث حالة “استقطاب” في البلاد، ما أدى لرفض مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة خامنئي، ترشيح الرئيس السابق ومعاونه حميد بقايي بحجة “عدم أهليتهما لخوض الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو/أيار الماضي”.

وحذر الرئيس الإيراني السابق في كلمته التي وعد ببثها كاملة بوقت قريب، من حدوث تطورات مهمة في البلاد خلال الفترة المقبلة، على حد تعبيره.

وفي إطار زيادة الضغوط على أحمدي نجاد، اعتقلت السلطات القضائية التي تخضع لنفوذ المرشد، معاونه حميد بقايي قبل أن تطلق سراحه بعد عدة أيام، الشهر الماضي.

كما سجنت عبدالرضا داوري، المستشار الإعلامي السابق لأحمدي نجاد، بسبب تعليقات “مسيئة للنظام” كتبها متابعون مجهولون على مواضيع له عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، حيث تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.