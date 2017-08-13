 العالم على صفيح ساخن.. وموسكو تحذر واشنطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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العالم على صفيح ساخن.. وموسكو تحذر واشنطن

العالم على صفيح ساخن.. وموسكو تحذر واشنطن
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تلاحظ ميل واشنطن نحو تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في حديث لمجلة “الحياة الدولية”: “تتعرض إدارة ترامب لضغوط لدفعها في هذا الاتجاه”، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أوكرانيا، كورت فولكر، كان قد أيد ذلك في تصريحات، أدلى بها أثناء زيارته إلى أوكرانيا وغيرها من الدول.

وأكد ريابكوف أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة سيصبح خطوة نوعية جديدة في السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن اتخاذ واشنطن قرارا بالقيام بمثل هذه الخطوة سيؤدي إلى تطور الأحداث بشكل خطر للغاية، وقال: “من الواضح أن “حزب الحرب” في كييف سيعتبر ذلك إشارة دعم قوية، من الناحية السياسية. ومن الناحية العملية، سيعني ذلك زعزعة الاستقرار في جنوب شرقي أوكرانيا بشكل كبير”.

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