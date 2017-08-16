 البحرين: تصريحات الخارجية الأمريكية غير صحيحة.. تاريخنا متسم بالتعايش والانسجام الديني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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البحرين: تصريحات الخارجية الأمريكية غير صحيحة.. تاريخنا متسم بالتعايش والانسجام الديني

البحرين: تصريحات الخارجية الأمريكية غير صحيحة.. تاريخنا متسم بالتعايش والانسجام الديني
المناطق - وكالات

أكدت وزارة خارجية البحرين، أن تصريحات السيد ركس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية حول مملكة البحرين غير مناسبة وتكشف عن سوء فهم عميق للحقائق، و مبنية على اسس ومعلومات غير صحيحة.

وشددت على أن تاريخ مملكة البحرين متسم بالتعايش والانسجام الديني، وإن جميع البحرينيين بمذاهبهم المختلفة ومنهم أبناء الطائفة الشيعية قد خدموا وما زلوا يخدمون بلادهم كوزراء ونواب ومدعين وقضاة وصحفيين وأكاديميين ودبلوماسيين وضباط في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وتجار وطلاب وغيرهم، ويقدمون المصلحة الوطنية على أي امور اخرى.

وأوضحت أنه لا يتم اعتقال أو حبس فرد سواء مواطن أو غيره، إلا بعد التحقق من الاشتباه في أنشطة إجرامية، وفقا لقوانين مملكة البحرين بغض النظر عن عرق أو طائفة أو جنسية أو جنس، مؤكدة على أن حكومة البحرين تقدم كافة الخدمات الاجتماعية وفرص العمل للجميع دون أي تمييز.

وتأمل الوزارة من وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الموقرة أن تقوم بالتواصل المباشر والرسمي حيال هذه المواضيع، وأن يتم تقصي الحقائق بدقة، وأن تقوم بتحليل الوقائع بطريقة متقدمة قبل أن يتم التصريح أو التعليق بما يتعلق بحكومة البحرين ومجتمعها.

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