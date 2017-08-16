للرجال والنساء .. وظائف إدارية وفنية وطبية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بمكة

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن وظائف شاغرة للسعوديين (فنية، إدارية، طبية مساعدة).
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– مدير إدارة الموارد البشرية
– مدير قسم المعلومات الصحية
– مشرف شبكات وتشغيل
– أخصائي أمن معلومات
– مشرف غازات طبية
– مساعدة إدارية (طبي)
– عامل نظافة
– أخصائية أشعة
– أخصائي طب طوارئ
– أخصائي معلومات صحية
وأشارت إلى أن التقديم عن طريق تعبئة البيانات وإرفاق السيرة الذاتية عبر الموقع الإلكتروني من الأحد القادم 1438/11/28هـ (الموافق 2017/8/20م) ولمدة (اسبوعين) حتى الخميس 1438/12/9هـ (الموافق 2017/9/31م).
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