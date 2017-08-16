 للرجال والنساء .. وظائف إدارية وفنية وطبية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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للرجال والنساء .. وظائف إدارية وفنية وطبية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بمكة

للرجال والنساء .. وظائف إدارية وفنية وطبية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بمكة
المناطق - الرياض

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن وظائف شاغرة للسعوديين (فنية، إدارية، طبية مساعدة).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مدير إدارة الموارد البشرية
– مدير قسم المعلومات الصحية
– مشرف شبكات وتشغيل
– أخصائي أمن معلومات
– مشرف غازات طبية
– مساعدة إدارية (طبي)
– عامل نظافة
– أخصائية أشعة
– أخصائي طب طوارئ
– أخصائي معلومات صحية

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق تعبئة البيانات وإرفاق السيرة الذاتية عبر الموقع الإلكتروني من الأحد القادم 1438/11/28هـ (الموافق 2017/8/20م) ولمدة (اسبوعين) حتى الخميس 1438/12/9هـ (الموافق 2017/9/31م).

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