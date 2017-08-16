 السعودية والعراق.. عودة الحياة لمعبر عرعر البري بعد 27 عاما من الإغلاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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السعودية والعراق.. عودة الحياة لمعبر عرعر البري بعد 27 عاما من الإغلاق

السعودية والعراق.. عودة الحياة لمعبر عرعر البري بعد 27 عاما من الإغلاق
المناطق - الرياض

اتفقت المملكة والعراق على إعادة الحياة إلى معبر “عرعر” البري بين البلدين الذي كان مغلقًا منذ حرب الخليج الثانية وغزو الكويت عام 1990، علما أن عرعر تقع على بعد 15 كيلو متر من الحدود العراقية.

وتفقد مسؤولون من البلدين الموقع وتحدثوا مع الحجاج الذين كان المعبر يفتح لهم المعبر مرة واحدة سنويّا على مدى 27 عامًا في موسم الحج.

ويربط البلدان منفذان هما جديدة عرعر والجميمة، إلا أن منفذ عرعر هو الرسمي والمعتمد بين البلدين منذ أكثر من 50 عاما، والذي سيفتتح رسميا بعد انتهاء موسم الحج.

وتتمثل فوائد إعادة فتح المنفذ، في زيادة حركة التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية، علاوة على تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين العراقيين، وتعزيز الروابط والامتدادات الأسرية بين الجانبين.

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