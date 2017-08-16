إليك كل ما يتعلق بالضريبة المضافة.. المنشآت التي تستهدفها وكيفية التسجيل

مع اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ترصد “المناطق” بعض المعلومات التي تتضمنها الضريبة، وكيفية التسجيل للشركات والمنشآت.

وبداية تعرف الضريبة المضافة، بأنها العملية التي من خلالها يتم تسجيل المنشأة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وعند تسجيل المنشأة، سيتم إنشاء رقم حساب خاص بضريبة القيمة المضافة.

وتعتبر جميع المنشآت أو الكيانات التي تورّد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة تتخطى إيراداتها السنوية عن 375,000 ريال ملزمة بحسب النظام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017.

مع العلم أن جميع المنشآت الخاضعة للضريبة والتي تتجاوز قيمة توريداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة حد التسجيل الالزامي ولا تتخطى المليون ريال سعودي سنوياً، سيتم إعفاؤها من متطلبات التسجيل حتى 20 ديسمبر 2018.

فيما تعتبر المنشآت التي تورد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة تزيد إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال، مؤهلة للتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة. كما يوفر التسجيل الاختياري فوائد كبيرة للمنشآت لأنها تسمح بخصم ضريبة المدخلات.

ويلزم على غير المقيمين الذين يمارسون أنشطة اقتصادية دون أن يكون لهم مكان عمل ثابت أو مؤسسة ثابتة في المملكة العربية السعودية التسجيل إذا كانوا ملزمين بدفع ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

ويجب على جميع الأشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة تعيين ممثل ضريبي في المملكة، ويتم اعتماده من قبل الهيئة. لمزيد من المعلومات عن الممثل الضريبي، يرجى اتباع الرابط

ومن أجل تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة، يجب أولاً أن تكون مسجلة لدى الهيئة لأغراض الزكاة أو ضريبة الدخل.

وسيتم تسجيل بعض المنشآت الكبيرة تلقائياً في نظام ضريبة القيمة المضافة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالأخص المنشآت المسجلة لضرائب أخرى في المملكة.