 الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع
المناطق - وكالات

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية أكبر قفزة في سبعة أشهر.

وتدعمت المكاسب أيضا بأنباء تأجيل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قرارا بإطلاق الصواريخ صوب جزيرة جوام الأميركية في المحيط الهادي. ورأت الأسواق في ذلك دليلا جديدا على أن التهديدات كانت خطابية لا أكثر.

وارتفع الدولار أكثر من واحد بالمئة أمام الين ملامسا أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع ومتجها صوب تحقيق أكبر زيادة يومية له مقابل العملة اليابانية منذ الثالث من يوليو. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 28 يوليو.

وزاد مؤشر الدولار في أحدث قراءة له 0.45 بالمئة إلى 93.848 بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 26 يوليو. واستقرت العملة الأميركية مقابل الفرنك السويسري بعد أن ارتفعت أكثر من واحد بالمئة الاثنين.

فيما انخفض الجنيه الاسترليني بعد أن جاءت أرقام التضخم البريطاني دون التوقعات بقليل، مما دفع العملة للنزول عن مستويات دعم رئيسية أمام كل من اليورو والدولار. وانخفض الإسترليني 0.75 بالمئة إلى 1.2863 دولار.

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