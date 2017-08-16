 مسؤول عراقي “فاسد” يفر إلى إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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مسؤول عراقي “فاسد” يفر إلى إيران

مسؤول عراقي “فاسد” يفر إلى إيران
المناطق - وكالات

قال مسؤولون وأشخاص مقربون من محافظ مدينة البصرة العراقية الغنية بالنفط، ماجد النصراوي، إنه استقال وسافر إلى إيران بعد أن بدأت هيئة لمكافحة الفساد التحقيق في اتهامات بحقه.

والنصراوي هو أرفع شخصية عامة تخضع للتحقيق في اتهامات بالفساد منذ انتخاب رئيس الوزراء حيدر العبادي، قبل ثلاثة أعوام بناء على وعود من بينها محاربة الفساد.

وأصدرت هيئة النزاهة العراقية بيانا يطلب من وزارة الخارجية في بغداد توجيه طلب لإيران لتسليم النصراوي، الذي قال مقرب منه إن الاتهامات بحقه مسيسة ومصدرها خصومه.

وقال السياسي المقرب من المحافظ المستقيل “باستطاعته السفر أينما شاء طالما ليست هناك عقبات قانونية تحول دون ذلك”، مؤكدا مغادرته البلاد إلى إيران.

 

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