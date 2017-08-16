مجمع فيصل الطبي يحتفي بموظف أمضى أكثر من ثلاث عقود بقسم العمليات

كرم مدير مجمع الملك فيصل بالطائف الأخصائي الاول مبارك بن راشد اليامي احد منسوبي المجمع قي قسم العمليات وذلك لتقاعده من العمل بخدمه أمضاها اكثر 30 سنه في المجمع وقد استهل الحفل بآيات من الكتاب الكريم .

عقب ذلك تحدث سعادة مدير المجمع يكلمه تلقاها حيث ثمن سعادته عن الجهود التي بذلها المحتفى به طوال مسيرته العملية وماقدمه من خدمات أسهمت بفاعلية في نجاح الرعاية الصحيه للمجمع .

وأضح اليامي أن المتقاعد سيبقى دائماً في وجدان المجمع ، وله مكانة كبيرة بين منسوبيها، كما قدم شكره وتقديره لكل من خدم في هذا المجمع الطبي المعطاءة ولمن قدم وضحى وبذل جده ووقته لخدمة وطنه ودينه .

عقب ذالك بدّي تكريم المحتفي به بتقديم الدروع والهدايا التذكارية، وفي نهاية الحفل توجة الجميع لقاعة الطعام لتناول مأدبة العشاء.