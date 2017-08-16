 مجمع فيصل الطبي يحتفي بموظف أمضى أكثر من ثلاث عقود بقسم العمليات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الداخلية العراقي يتراجع عن تصريحه: السعودية لم تطلب من العبادي التوسط بينها وبين إيران مجمع فيصل الطبي يحتفي بموظف أمضى أكثر من ثلاث عقود بقسم العمليات الوعيل يشيد بجهود المفتشين على نظام التأشيرات الموسميه بمطار الطائف مسؤول عراقي “فاسد” يفر إلى إيران الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع المقاطعة تضرب قطر .. ارتفاع سريع لأسعار الغذاء ومشاريع معطلة وعمالة بلا رواتب هل تعلم أن الحشيش يرفع احتمالات الموت 3 أضعاف ؟ إليك هذه الدراسة الصادمة إليك كل ما يتعلق بالضريبة المضافة.. المنشآت التي تستهدفها وكيفية التسجيل السعودية والعراق.. عودة الحياة لمعبر عرعر البري بعد 27 عاما من الإغلاق للرجال والنساء .. وظائف إدارية وفنية وطبية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بمكة البحرين: تصريحات الخارجية الأمريكية غير صحيحة.. تاريخنا متسم بالتعايش والانسجام الديني إيران وتركيا تبحثان سبل التعاون العسكري !

مجمع فيصل الطبي يحتفي بموظف أمضى أكثر من ثلاث عقود بقسم العمليات

عادل الزهراني - الطائف

كرم مدير مجمع الملك فيصل بالطائف الأخصائي الاول مبارك بن راشد اليامي احد منسوبي المجمع قي قسم العمليات وذلك لتقاعده من العمل بخدمه أمضاها اكثر 30 سنه في المجمع وقد استهل الحفل بآيات من الكتاب الكريم .

عقب ذلك تحدث سعادة مدير المجمع يكلمه تلقاها حيث ثمن سعادته عن الجهود التي بذلها المحتفى به طوال مسيرته العملية وماقدمه من خدمات أسهمت بفاعلية في نجاح الرعاية الصحيه للمجمع .
وأضح اليامي أن المتقاعد سيبقى دائماً في وجدان المجمع ، وله مكانة كبيرة بين منسوبيها، كما قدم شكره وتقديره لكل من خدم في هذا المجمع الطبي المعطاءة ولمن قدم وضحى وبذل جده ووقته لخدمة وطنه ودينه .
عقب ذالك بدّي تكريم المحتفي به بتقديم الدروع والهدايا التذكارية، وفي نهاية الحفل توجة الجميع لقاعة الطعام لتناول مأدبة العشاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>