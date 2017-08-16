 “صراحة” يتجاوز 33 مليون مستخدم عالميا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“صراحة” يتجاوز 33 مليون مستخدم عالميا تطبيق «جيميل» لأجهزة آبل يُحذر من عمليات قرصنة تواصل هطول الأمطار الرعدية في «6» مناطق سعودية وزير الداخلية العراقي يتراجع عن تصريحه: السعودية لم تطلب من العبادي التوسط بينها وبين إيران مجمع فيصل الطبي يحتفي بموظف أمضى أكثر من ثلاث عقود بقسم العمليات الوعيل يشيد بجهود المفتشين على نظام التأشيرات الموسميه بمطار الطائف مسؤول عراقي “فاسد” يفر إلى إيران الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع المقاطعة تضرب قطر .. ارتفاع سريع لأسعار الغذاء ومشاريع معطلة وعمالة بلا رواتب هل تعلم أن الحشيش يرفع احتمالات الموت 3 أضعاف ؟ إليك هذه الدراسة الصادمة إليك كل ما يتعلق بالضريبة المضافة.. المنشآت التي تستهدفها وكيفية التسجيل السعودية والعراق.. عودة الحياة لمعبر عرعر البري بعد 27 عاما من الإغلاق

“صراحة” يتجاوز 33 مليون مستخدم عالميا

“صراحة” يتجاوز 33 مليون مستخدم عالميا
المناطق_وكالات

أظهر متجر التطبيقات من آبل “آب ستور” أن التطبيق السعودي الذي يحمل اسم “صراحة”، جاء في المرتبة الأولى في 30 دولة على مستوى العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وأستراليا.

 وتصدر التطبيق بذلك قائمة التطبيقات المجانية، متخطيا في الوقت نفسه، مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، مثل فيسبوك، واتس آب، وماسينجر.

وسجلت معدلات تنزيل التطبيق واستخدامه، حوالي 33 مليون مستخدم، فيما رأى زين العابدين توفيق، مؤسس التطبيق، أن انتشار التطبيق واجتياحه السوق العالمية يعود إلى أن المستخدمين وجدوا فيه فرصة لتحسين أنفسهم من خلال معرفة آراء الآخرين نحوهم عبر منصة مجهولة المصدر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>