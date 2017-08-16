“صراحة” يتجاوز 33 مليون مستخدم عالميا

أظهر متجر التطبيقات من آبل “آب ستور” أن التطبيق السعودي الذي يحمل اسم “صراحة”، جاء في المرتبة الأولى في 30 دولة على مستوى العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وأستراليا.

وتصدر التطبيق بذلك قائمة التطبيقات المجانية، متخطيا في الوقت نفسه، مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، مثل فيسبوك، واتس آب، وماسينجر.

وسجلت معدلات تنزيل التطبيق واستخدامه، حوالي 33 مليون مستخدم، فيما رأى زين العابدين توفيق، مؤسس التطبيق، أن انتشار التطبيق واجتياحه السوق العالمية يعود إلى أن المستخدمين وجدوا فيه فرصة لتحسين أنفسهم من خلال معرفة آراء الآخرين نحوهم عبر منصة مجهولة المصدر.