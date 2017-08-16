 تطبيق «جيميل» لأجهزة آبل يُحذر من عمليات قرصنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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تطبيق «جيميل» لأجهزة آبل يُحذر من عمليات قرصنة

تطبيق «جيميل» لأجهزة آبل يُحذر من عمليات قرصنة
المناطق_وكالات

أعلنت شركة غوغل أن الإصدار الجديد من تطبيق البريد الإلكتروني Gmail لأجهزة آبل الجوالة المزودة بنظام “آي أو إس” يحذر المستخدم قبل النقر على الروابط المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني، التي يتم استقبالها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يتم إظهار إرشادات توضح ما إذا كانت هذه الروابط تؤدي إلى صفحات تصيد البيانات، والتي تستهدف الحصول على بيانات تسجيل الدخول، وتساعد هذه الوظيفة الجديدة على الحد من هجمات الاحتيال وسرقة البيانات.

ويمكن للمستخدم إخبار شركة غوغل بالتحذيرات غير المبررة، ومن المقرر طرح التحديث الجديد لتطبيق Gmail للهاتف الذكي آي فون والجهاز اللوحي آي باد تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتوافر وظيفة التحذير من هجمات التصيد في إصدار Gmail المخصص لأجهزة أندرويد منذ مايو الماضي.

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