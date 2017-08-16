السماح بإعارة العمالة المنزلية بين الأقارب

كشفت إدارة الجوازات، أن التعليمات تجيز إعارة العمالة المنزلية بين الأقارب، ويبلغ عدد هذه العمالة حاليًا قرابة مليونين، 62 %منهم نساء، ويحظى هؤلاء برواتب تصل إلى ملياري ريال سنويًا. وأكدت الإدارة عبر موقعها الإلكتروني بحسب صحيفة المدينة على ضرورة سداد الاستحقاق المالي الخاص بالمرافقين قبل إجراء تأشيرة الخروج والعودة وتجديد هوية مقيم، وأوضحت أن الاستحقاق المالي واجب السداد عن التابعين والمرافقين والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين العاملين في القطاع الخاص، وأشارت إلى أن كل من يحمل هوية وطنية يمكنه التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحية الهوية لأكثر من 3 أشهر. ولفتت إلى عدم وجود مهل زمنية لتجديد هوية مقيم، داعية الجميع إلى التقدم قبل انتهائها بثلاثة أيام من أجل التجديد، موضحة أن غرامة التأخير في المرة الأولى 500 ريال وفي الثانية ألف ريال. وأشارت إلى أن الهوية الوطنية شرط لإصدار وتجديد جواز السفر، داعية إلى ضرورة إصدار جواز لكل مستفيد.