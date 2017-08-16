لينوفو تطرح الهاتف الذكي «موتو إي 4 بلس» في السعودية

أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق هاتفها الذكي “موتو إي4 بلس” Moto E4 Plus، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة ويستهدفان المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، في المملكة العربية السعودية.

ويقدم “موتو إي4 بلس” شاشة بقياس 5.5 بوصات وبدقة 1280×720 بكسلاً، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 2 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية بحجم 32 غيغابايتاً.

ويأتي الهاتف في خيارين فيما يتعلق بالمعالج، الأول يضم معالجاً من نوع كوالكوم سنابدراجون 425، في حين يضم الآخر معالجاً من نوع كوالكوم سنابدراجون 427.

مع العلم أن كلا المعالجين، هما من المعالجات رباعيات النوى ويعملان بتردد 1.4 غيغاهرتز، ولكن الفرق في أنهما يدعمان شبكات الجيل الرابع بسرعات مختلفة.

ويملك “موتو إي4 بلس”، الذي يعمل بالإصدار 7.1.1 “نوغا” من نظام التشغيل أندرويد من غوغل، كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسلاً مع فتحة عدسة f/2.0، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسلات.

ويمتاز الجهاز، الذي يأتي مع هيكل مصنوع من المعدن، بأنه يضم حساساً لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى أن يقدم بطارية بسعة 5.000 ميلي أمبير/ساعة.

ويتوفر هاتف “موتو إي4 بلس” في مجموعة متنوعة من الألوان والتصاميم المعدنية في جميع متاجر التجزئة الكبرى في السعودية، وبسعر 699 ريالاً.