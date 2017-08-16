‏تأكيداً لما نشرته “المناطق”..المملكة لم تطلب أية وساطة مع جمهورية إيران

صرح مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران، وأوضح المصدر أن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.

وأكد تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى.

وأن المملكة ترى أن النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية وأنه نظام يستمرئ الكذب وتحريف الحقائق.

وأشار المصدر أن المملكة تؤكد خطورة النظام الإيراني وتوجهاته العدائية تجاه السلم والاستقرار الدولي. وتهيب بدول العالم أجمع بالعمل على ردع النظام الإيراني عن تصرفاته العدوانية وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدوبلوماسية.

وكانت صحيفة المناطق قد أكدت في وقت سابق أن ما نقلته قناة روسيا اليوم من تصريحات على لسان وزير الداخلية العراقية حول طلب المملكة الوساطة العراقية مع إيران كذب وافتراء.

ونفى الأعرجي، في بيان طلب الرياض من بغداد التوسط بين الأولى وطهران، وقال: إن “السعودية لم تطلب من العبادي التوسط بينها وبين إيران”.