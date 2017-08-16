شاهد: القائم بسفارة خادم الحرمين بالعراق يُقبّل رأس حاجة عراقية مسنة

قبّلَ القائم بالاعمال في سفارة ⁧خادم الحرمين الشريفين⁩ في ⁧بالعراق عبدالعزيز الشمري، رأس مسنة عراقية مقعدة بعد قدومها لمنفذ جديدة عرعر وثنائها على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، وروايتها عن أبنائها الخمسة الذين استشهدوا في العراق، وأمنيتها بأنّ تقف بجوار الكعبة المشرفة وتدعو لأبنائها الشهداء (خليل، صالح، ستار، عبدالوهاب، عبدالستار ) وأنّها كانت تتمنى لو أنّهم أحياء ليرافقوها في مناسك حج هذا العام .

لتعكس هذه الصورة شيء من الحفاوة والاستقبال المميز الذي يحظى به حجاج بيت الله عموماً وحجاج الجمهورية العراقية على وجه الخصوص .

جاء ذلك خلال زيارة القائم بالأعمال في السفارة السعودية بالعراق عبدالعزيز الشمري ويرافقه السفير العراقي في السعودية الدكتور رشدي العاني لمنفذ جديدة عرعر وتفقدهم للخدمات المقدمة للحجاج العراقيين القادمين عبر المنفذ .