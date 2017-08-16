«الفيفا» يعيّن طاقم تحكيم كوري جنوبي لقمة الإمارات والسعودية

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم كوري جنوبي بقيادة كيم يونغ هيوك، لإدارة مباراة منتخب الإمارات ونظيره السعودي، المقررة 29 أغسطس الجاري، على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وسبق للحكم هيوك (34 عاماً)، إدارة مباريات في نهائيات كأس العالم 2014، وفي نهائيات كأس آسيا 2015، فيما حصل على الشارة الدولية في 2009.

ويساند هيوك طاقم تحكيم كوري جنوبي كذلك مكون من: يون كوانغ يول (مساعد أول)، وكيم يونغ ها (مساعد ثانٍ)، وكو هيانغ ين (حكم رابع) فيما تم تعيين الأردني ناصر درويش الغفاري مقيم حكام.

وستكون صافرة البداية للمباراة في 20:30 بتوقيت أبوظبي، وتلعب هذه المباراة لحساب الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات التصفيات الآسيوية، في دورها الثاني المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.