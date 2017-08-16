 هاشتاج “قطر بلا سيادة” يتصدر تويتر لليوم الثالث على التوالي..ومغردون: المتردية والنطيحة يتصدرون المجلس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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هاشتاج “قطر بلا سيادة” يتصدر تويتر لليوم الثالث على التوالي..ومغردون: المتردية والنطيحة يتصدرون المجلس اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لإخماد حرائق الغابات أهالي بريدة يصرخون من الفواتير “الفلكية” للمياه..والشركة ترد: أنتم السبب! «الفيفا» يعيّن طاقم تحكيم كوري جنوبي لقمة الإمارات والسعودية شاهد: القائم بسفارة خادم الحرمين بالعراق يُقبّل رأس حاجة عراقية مسنة ‏تأكيداً لما نشرته “المناطق”..المملكة لم تطلب أية وساطة مع جمهورية إيران أغرب قضية..أم تطالب بنبش قبر ابنها المتوفي منذ عام..والسبب لن تصدقه..وكيف ردت عليها المحكمة! شاهد: شخص يرتدي قناعا مخيفا ويقوم بإخافة أحد المصابين بمتلازمة داون! لينوفو تطرح الهاتف الذكي «موتو إي 4 بلس» في السعودية السماح بإعارة العمالة المنزلية بين الأقارب “صراحة” يتجاوز 33 مليون مستخدم عالميا تطبيق «جيميل» لأجهزة آبل يُحذر من عمليات قرصنة

هاشتاج “قطر بلا سيادة” يتصدر تويتر لليوم الثالث على التوالي..ومغردون: المتردية والنطيحة يتصدرون المجلس

هاشتاج “قطر بلا سيادة” يتصدر تويتر لليوم الثالث على التوالي..ومغردون: المتردية والنطيحة يتصدرون المجلس
المناطق_متابعات

قطر بلا سيادة يا سادة”، هاشتاج أطلقه مغردون عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” انتقدوا فيه مواقف قطر الداعمة للإرهاب، وتدهور الأوضاع بها بعد مقاطعة الدول العربية لها، وتصدر الهاشتاج الأعلى تداولاً في الأيام الثلاث الماضية.

وسخر مغردون من سيطرة قيادات إخوانية وعناصر مشبوهة مثل عزمي بشارة على تنظيم الحمدين، والحكومة القطرية، في الوقت الذي لم يكف فيه مسؤولون قطريون منذ اندلاع الأزمة، في 5 يونيو(حزيران) الماضي، عن الحديث بأن سيادة قطر “خط أحمر”.

وجاء في تغريدة أحد المتابعات: “فعلاً اصبحنا بلا سيادة فالحاكم الفعلي لقطر هو عزمي بشارة وجماعة الإخوان.. تميم مجرد صورة فقط”.

وقال الخبير الأمني السعودي، الدكتور محمد الهدلاء، في تغريدة له عبر الهاشتاج: “حكومة دولة لا تفرق بين المقاطعة والحصار.. هي آخر دولة في العالم تتكلم عن السيادة والحقوق السيادية”.

وعلق المغرد ناصر الرشود “حاكم لا يفرق بين الحصار والمقاطعة ولا يفرق بين السيادة وحق الجيرة، وش ترجون منه؟”.

وقالت مريم العاصي، في رسالة لدولة لقطر، “إذا أردتم أن تتعلموا السيادة تعلموها من السعودية يا سادة”.

وتابع أحد رواد تويتر “قطر هي البيئة الحاضنة للبكتيريا البشرية فالمتردية والنطيحة تتصدر المجالس، وأبنائها تُسلب حقوقهم وجناسيهم عنوه وقهراً

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