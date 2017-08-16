هاشتاج “قطر بلا سيادة” يتصدر تويتر لليوم الثالث على التوالي..ومغردون: المتردية والنطيحة يتصدرون المجلس

قطر بلا سيادة يا سادة”، هاشتاج أطلقه مغردون عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” انتقدوا فيه مواقف قطر الداعمة للإرهاب، وتدهور الأوضاع بها بعد مقاطعة الدول العربية لها، وتصدر الهاشتاج الأعلى تداولاً في الأيام الثلاث الماضية.

وسخر مغردون من سيطرة قيادات إخوانية وعناصر مشبوهة مثل عزمي بشارة على تنظيم الحمدين، والحكومة القطرية، في الوقت الذي لم يكف فيه مسؤولون قطريون منذ اندلاع الأزمة، في 5 يونيو(حزيران) الماضي، عن الحديث بأن سيادة قطر “خط أحمر”.

وجاء في تغريدة أحد المتابعات: “فعلاً اصبحنا بلا سيادة فالحاكم الفعلي لقطر هو عزمي بشارة وجماعة الإخوان.. تميم مجرد صورة فقط”.

وقال الخبير الأمني السعودي، الدكتور محمد الهدلاء، في تغريدة له عبر الهاشتاج: “حكومة دولة لا تفرق بين المقاطعة والحصار.. هي آخر دولة في العالم تتكلم عن السيادة والحقوق السيادية”.

وعلق المغرد ناصر الرشود “حاكم لا يفرق بين الحصار والمقاطعة ولا يفرق بين السيادة وحق الجيرة، وش ترجون منه؟”.

وقالت مريم العاصي، في رسالة لدولة لقطر، “إذا أردتم أن تتعلموا السيادة تعلموها من السعودية يا سادة”.

وتابع أحد رواد تويتر “قطر هي البيئة الحاضنة للبكتيريا البشرية فالمتردية والنطيحة تتصدر المجالس، وأبنائها تُسلب حقوقهم وجناسيهم عنوه وقهراً