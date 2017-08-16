 الأهلي السعودي يعلن قائمته لدوري أبطال آسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأهلي السعودي يعلن قائمته لدوري أبطال آسيا هاشتاج “قطر بلا سيادة” يتصدر تويتر لليوم الثالث على التوالي..ومغردون: المتردية والنطيحة يتصدرون المجلس اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لإخماد حرائق الغابات أهالي بريدة يصرخون من الفواتير “الفلكية” للمياه..والشركة ترد: أنتم السبب! «الفيفا» يعيّن طاقم تحكيم كوري جنوبي لقمة الإمارات والسعودية شاهد: القائم بسفارة خادم الحرمين بالعراق يُقبّل رأس حاجة عراقية مسنة ‏تأكيداً لما نشرته “المناطق”..المملكة لم تطلب أية وساطة مع جمهورية إيران أغرب قضية..أم تطالب بنبش قبر ابنها المتوفي منذ عام..والسبب لن تصدقه..وكيف ردت عليها المحكمة! شاهد: شخص يرتدي قناعا مخيفا ويقوم بإخافة أحد المصابين بمتلازمة داون! لينوفو تطرح الهاتف الذكي «موتو إي 4 بلس» في السعودية السماح بإعارة العمالة المنزلية بين الأقارب “صراحة” يتجاوز 33 مليون مستخدم عالميا

الأهلي السعودي يعلن قائمته لدوري أبطال آسيا

الأهلي السعودي يعلن قائمته لدوري أبطال آسيا
المناطق_جدة

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، سيرجي ريبروف، قائمة الفريق التي ستشارك ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر النادي القائمة اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر، وضمت: ياسر المسيليم ومحمد العويس وباسم العطا الله وراغد النجار ومعتز هوساوي وعقيل بلغيث ومحمد آل فتيل ومحمد عبدالشافي وسعيد المولد وحمدان الشمراني وأمير كردي وعلي الزبيدي ومنصور الحربي وكلاوديمير دي سوزا وسلمان المؤشر وليوناردو دي سوزا وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري وأيمن الخليف وتيسير الجاسم وأحمد الزين ووليد باخشوين وصالح العمري وعلي عواجي وعبدالله مجرشي وعلي الأسمري وعمر السومة ومهند عسيري.

وكان الأهلي حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب الأهلي الإماراتي، وسيتنافس في هذا الدور مع بيرسيبوليس الإيراني ذهاباً وإياباً في 22 أغسطس و12 سبتمبر  على الترتيب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>