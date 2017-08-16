الأهلي السعودي يعلن قائمته لدوري أبطال آسيا

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، سيرجي ريبروف، قائمة الفريق التي ستشارك ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر النادي القائمة اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر، وضمت: ياسر المسيليم ومحمد العويس وباسم العطا الله وراغد النجار ومعتز هوساوي وعقيل بلغيث ومحمد آل فتيل ومحمد عبدالشافي وسعيد المولد وحمدان الشمراني وأمير كردي وعلي الزبيدي ومنصور الحربي وكلاوديمير دي سوزا وسلمان المؤشر وليوناردو دي سوزا وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري وأيمن الخليف وتيسير الجاسم وأحمد الزين ووليد باخشوين وصالح العمري وعلي عواجي وعبدالله مجرشي وعلي الأسمري وعمر السومة ومهند عسيري.

وكان الأهلي حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب الأهلي الإماراتي، وسيتنافس في هذا الدور مع بيرسيبوليس الإيراني ذهاباً وإياباً في 22 أغسطس و12 سبتمبر على الترتيب.