 «الهلال الأحمر» يعلن عن وظائف شاغرة ببرنامج التشغيل الذاتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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«الهلال الأحمر» يعلن عن وظائف شاغرة ببرنامج التشغيل الذاتي

«الهلال الأحمر» يعلن عن وظائف شاغرة ببرنامج التشغيل الذاتي
المناطق_الرياض

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي حسب الشروط  والمواصفات الموضحة لكل وظيفة.

وقالت أن من ضمن الشروط العامة للوظائف ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تتوفر لدى المتقدم المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

وأن يكون المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة معتمد ومعترف به من وزارة التعليم وفي حالة الحصول عليه من خارج المملكة فترفق شهادة المعادلة.

في حال اشتراط الخبرة الوظيفية فيجب أن تكون موثقة بمشهد إن كانت من جهة حكومية وفي حال كانت من القطاع الخاص يجب أن توثق ببرنت من التأمينات الاجتماعية إضافة لمشهد خبرة.

وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون صدر بحقه حكم شرعي أو فصل من وظيفة أو برنامج تدريبي وأن يجتاز المتقدم الاختبار والمعايير المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها والمقابلة الشخصية.

ولا يجوز للمتقدم التقديم على أكثر من وظيفة كما لا يحق له التقديم في أكثر من منطقة وسوف يستبعد من المسابقة نهائياً عند عملية الفرز من يتقدم على أكثر من وظيفة أو منطقة.

علماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء 22/12/1438هـ الساعة 12 ظهراَ. ولمزيد من التفاصيل حول الوظائف المعلنة عبر الرابط أدناه:

https://www.srca.org.sa/files/Announ/14082017/jobs_14082017.pdf

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