 البحرين: تصريحات وزير خارجية أمريكا تكشف عن سوء فهم عميق! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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البحرين: تصريحات وزير خارجية أمريكا تكشف عن سوء فهم عميق!

البحرين: تصريحات وزير خارجية أمريكا تكشف عن سوء فهم عميق!
المناطق_وكالات

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين بأن “تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون حول مملكة البحرين، غير مناسبة وتكشف عن سوء فهم عميق للحقائق، ومبنية على أسس ومعلومات غير صحيحة”، مشددة على أن “تاريخ مملكة البحرين متسم بالتعايش والانسجام الديني، وجميع البحرينيين بمذاهبهم المختلفة ومنهم أبناء الطائفة الشيعية خدموا وما زلوا يخدمون بلادهم كوزراء ونواب وقضاة وصحافيين وأكاديميين وفي الجيش ودبلوماسيين وغيرهم، ويقدمون المصلحة الوطنية على أي أمور أخرى”.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية بأنه “لا يتم اعتقال أو حبس فرد سواء مواطن أو غيره، إلا بعد التحقق من الاشتباه في أنشطة إجرامية، وفقاً لقوانين مملكة البحرين بغض النظر عن عرق أو طائفة أو جنسية أو جنس”، مؤكدة على أن حكومة مملكة البحرين تقدم كافة الخدمات الاجتماعية وفرص العمل للجميع دون أي تمييز.

وأعربت الوزارة عن أملها من وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أن “تقوم بالتواصل المباشر والرسمي حيال هذه المواضيع، وأن يتم تقصي الحقائق بدقة، وتحليل الوقائع بطريقة متقدمة قبل أن يتم التصريح أو التعليق بما يتعلق بحكومة مملكة البحرين ومجتمعها”.

وكان تيلرسون انتقد الحكومة البحرينية، لزعمه أنها “تواصل ​اعتقال​ المعارضين و​رجال الدين”.

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