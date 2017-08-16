 تغريدة مسيئة للإمارات..تقود الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي للنيابة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تغريدة مسيئة للإمارات..تقود الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي للنيابة البحرين: تصريحات وزير خارجية أمريكا تكشف عن سوء فهم عميق! «الهلال الأحمر» يعلن عن وظائف شاغرة ببرنامج التشغيل الذاتي الأهلي السعودي يعلن قائمته لدوري أبطال آسيا هاشتاج “قطر بلا سيادة” يتصدر تويتر لليوم الثالث على التوالي..ومغردون: المتردية والنطيحة يتصدرون المجلس اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لإخماد حرائق الغابات أهالي بريدة يصرخون من الفواتير “الفلكية” للمياه..والشركة ترد: أنتم السبب! «الفيفا» يعيّن طاقم تحكيم كوري جنوبي لقمة الإمارات والسعودية شاهد: القائم بسفارة خادم الحرمين بالعراق يُقبّل رأس حاجة عراقية مسنة ‏تأكيداً لما نشرته “المناطق”..المملكة لم تطلب أية وساطة مع جمهورية إيران أغرب قضية..أم تطالب بنبش قبر ابنها المتوفي منذ عام..والسبب لن تصدقه..وكيف ردت عليها المحكمة! شاهد: شخص يرتدي قناعا مخيفا ويقوم بإخافة أحد المصابين بمتلازمة داون!

تغريدة مسيئة للإمارات..تقود الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي للنيابة

تغريدة مسيئة للإمارات..تقود الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي للنيابة
المناطق_الرياض

تقدم أحد المحامين الكويتيين بشكوى ضد الأكاديمي الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي في النيابة لمحاسبته بسبب تغريدات كتبها على حسابه على موقع “تويتر”، اعتبرها إساءة بالغة يعاقب عليها القانون.

وقال المحامي الكويتي عبدالمحسن الموسى: تقدمنا بشكوى ضد عبدالله النفيسي لدى النيابة العامة لأسباب عدة ، أبرزها تكرار إساءاته المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها وخروجه عن أدبيات النقد المسموح به ، كما أن ما ذكره النفيسي يعتبر إساءه بالغة ما قد يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، وهو ما يعد مجرما وفق قانون الجزاء.

وأكد بأن تقاعس وزارة الخارجية في محاسبة النفيسي لا يصب في مصلحة البلاد في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها منطقة الخليج، والجهود الكبيرة التي يبذلها أمير الكويت في رأب الصدع بين الأشقاء وتحقيق الإستقرار للمنطقة.

وكان النفيسي قد كتب تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” الأسبوع الماضي تحمل إساءة مقصودة في حق الإمارات وقادتها حيث قال:محمد دحلان يحكم الإمارات..وإسرائيل تحكم دحلان..فكر فيها بعمق !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>