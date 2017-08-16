تغريدة مسيئة للإمارات..تقود الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي للنيابة

تقدم أحد المحامين الكويتيين بشكوى ضد الأكاديمي الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي في النيابة لمحاسبته بسبب تغريدات كتبها على حسابه على موقع “تويتر”، اعتبرها إساءة بالغة يعاقب عليها القانون.

وقال المحامي الكويتي عبدالمحسن الموسى: تقدمنا بشكوى ضد عبدالله النفيسي لدى النيابة العامة لأسباب عدة ، أبرزها تكرار إساءاته المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها وخروجه عن أدبيات النقد المسموح به ، كما أن ما ذكره النفيسي يعتبر إساءه بالغة ما قد يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، وهو ما يعد مجرما وفق قانون الجزاء.

وأكد بأن تقاعس وزارة الخارجية في محاسبة النفيسي لا يصب في مصلحة البلاد في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها منطقة الخليج، والجهود الكبيرة التي يبذلها أمير الكويت في رأب الصدع بين الأشقاء وتحقيق الإستقرار للمنطقة.

وكان النفيسي قد كتب تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” الأسبوع الماضي تحمل إساءة مقصودة في حق الإمارات وقادتها حيث قال:محمد دحلان يحكم الإمارات..وإسرائيل تحكم دحلان..فكر فيها بعمق !