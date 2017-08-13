الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُقدم خدماتها لـ 2,409 رحلة حج

يعد موسم الحج من المواسم التشغيلية العالية والتي تتشرف الشركة السعودية للخدمات الأرضية الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية بجميع مطارات المملكة، بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، ولاشك أن هذا الموسم يمثل سمعة وطننا الغالي وهو محل أنظار العالم الإسلامي، إذ يحتل موسم الحج المرتبة الأولى من أولويات الشركة التشغيلية، ومن هذا المنطلق سخرت الشركة السعودية للخدمات الأرضية جميع امكاناتها وقدراتها في المناولة الأرضية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل انهاء إجراءات وصولهم وسفرهم، حيث بلغ أعداد القوى البشرية الذين يخدمون رحلات الحج في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي 863 موظفاً وسيتم تسخير 593 موطفاً للمرحلة التالية عند زيادة وتيرة التشغيل، إذ بلغت رحلات الحج لشركات الطيران الدولية الواصلة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حتى يوم الأحد 2017.08.13م، 799 رحلة، وبلغ عدد الركاب على متنها (132462) حاجاً، وعدد الرحلات للخطوط السعودية (363) رحلة وكان على متنها (67,877) حاجاً، وبلغت أعداد رحلات طيران ناس (48) رحلة على متنها 8,337 حاجاً.

وتوضح أيضاً الإحصائيات التشغيلية للشركة السعودية للخدمات الأرضية بأن مجموع أعداد رحلات الحج لشركات الطيران الدولية التي تم تقديم خدمات المناولة الأرضية لها في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدنية المنورة حتى يوم الأحد 2017.08.13م 908 رحلة، حيث كان على متنها 268,466 حاجاً وأعداد ركاب الخطوط السعودية 99,262 على متن 291 رحلة، وتم مناولة أمتعتهم التي بلغت 357,830 قطعة عفش، ويقوم بخدمة حجاج بيت الله الحرام بمطار المدينة المنورة 1.338 موظفاً.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي: “بأن الشركة لديها الجاهزية التامة، والخبرة العريقة لمواجهة جميع المواسم التشغيلية، مع تحقيق أعلى المعايير العالمية للمناولة الأرضية، مع الالتزام بمعايير السلامة والأمن والجودة في الوقت ذاته، للخدمات المقدمة لرحلات حجاج بيت الله الحرام، وباقي الرحلات المجدولة في جميع مطارات مملكتنا الحبيبة”.

وبين العتيبي:” بأن الكوادر البشرية بالشركة مؤهلة ومدربة لتقديم الخدمات المرجوة منها وعلى أعلى المستويات