 أكثر من 3 آلاف باحثاً وباحثة عن عمل بملتقى توطين المولات بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مستشفى الملك عبد العزيز بجدة يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية النحال الميموني: عروض نهاية المهرجان تجذب المتسوقين جثمان عبدالحسين عبدالرضا يصل إلى أرض الكويت “الخدمة المدنية”: إجازة عيد الأضحى 16 يوماً قائد قوات امن الحج يشيد بالجهود التي تبذلها مديرية المرور خلال موسم الحج أكثر من 3 آلاف باحثاً وباحثة عن عمل بملتقى توطين المولات بالقصيم إيقاف الاستقدام عن 9 مكاتب وسحب الضمان البنكي عن 4 أخرى طرح الإصدار الثاني من برنامج إصدار الصكوك الحكومية الأحد القادم الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُقدم خدماتها لـ 2,409 رحلة حج مواجهات بين القوات الهندية والصينية في منطقة جبلية مدير عام خدمات المياه يقف ميدانيا على مشروع شبكة مياه بني ظبيان تغريدة مسيئة للإمارات..تقود الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي للنيابة

أكثر من 3 آلاف باحثاً وباحثة عن عمل بملتقى توطين المولات بالقصيم

أكثر من 3 آلاف باحثاً وباحثة عن عمل بملتقى توطين المولات بالقصيم
المناطق_بريدة

شهد “ملتقى التوطين” الذي أقيم يوم الثلاثاء 23 ذو القعدة 1438هـ بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم ، لتوطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” بمنطقة القصيم ، تقدم أكثر من 3 آلاف باحثاً وباحثة عن عمل ، الذي نظمه برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالقصيم ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبنك التنمية الاجتماعية ، بالإضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية ، بمشاركة أكثر من 70 جهة طرحت فرص العمل لأبناء المنطقة بالمجمعات التجارية المغلقة .

وأوضح أمين عام برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في منطقة القصيم أحمد المشيقح ، أنه يشارك في تنفيذ القرار إلى جانب منظومة العمل والتنمية الاجتماعية كل من إمارة منطقة القصيم ، ووزارة التجارة والاستثمار ، وأمانة منطقة القصيم ، مشيراً إلى أن مشروع توطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” بمنطقة القصيم ، يعد المرحلة الأولى لانطلاقة المشروع من خلال منطقة القصيم ، لافتاً إلى أن الجهات المشاركة في قرار توطين المراكز والمجمعات التجارية المغلقة “المولات” بمنطقة القصيم ، أكدت على جاهزيتها لتنفيذ القرار اعتباراً من مطلع السنة الهجرية المقبلة 1439هـ ، وتسخير كافة إمكاناتها للتحقق من التطبيق على أرض الواقع ومتابعة التوطين ورصد المخالفين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>