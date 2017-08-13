أكثر من 3 آلاف باحثاً وباحثة عن عمل بملتقى توطين المولات بالقصيم

شهد “ملتقى التوطين” الذي أقيم يوم الثلاثاء 23 ذو القعدة 1438هـ بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم ، لتوطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” بمنطقة القصيم ، تقدم أكثر من 3 آلاف باحثاً وباحثة عن عمل ، الذي نظمه برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالقصيم ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبنك التنمية الاجتماعية ، بالإضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية ، بمشاركة أكثر من 70 جهة طرحت فرص العمل لأبناء المنطقة بالمجمعات التجارية المغلقة .

وأوضح أمين عام برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في منطقة القصيم أحمد المشيقح ، أنه يشارك في تنفيذ القرار إلى جانب منظومة العمل والتنمية الاجتماعية كل من إمارة منطقة القصيم ، ووزارة التجارة والاستثمار ، وأمانة منطقة القصيم ، مشيراً إلى أن مشروع توطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” بمنطقة القصيم ، يعد المرحلة الأولى لانطلاقة المشروع من خلال منطقة القصيم ، لافتاً إلى أن الجهات المشاركة في قرار توطين المراكز والمجمعات التجارية المغلقة “المولات” بمنطقة القصيم ، أكدت على جاهزيتها لتنفيذ القرار اعتباراً من مطلع السنة الهجرية المقبلة 1439هـ ، وتسخير كافة إمكاناتها للتحقق من التطبيق على أرض الواقع ومتابعة التوطين ورصد المخالفين.