قائد قوات امن الحج يشيد بالجهود التي تبذلها مديرية المرور خلال موسم الحج

اشاد معالي قائد قوات امن الحج الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي بمجمل الجهود التي تبذلها الادارة العامة للمرور خلال موسم الحج واصفا هذا الجهد بانه مميز وتدعو للفخر والاعتزاز بما يقدمه رجال المرور طوال الموسم خاصة خلال موسم الحج الذي ترتفع فيه وتيره الاداء والتنظيم والتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا حجهم براحة وسكينة.

جاء ذلك خلال الجوله التي قام بها معاليه يرافقه عدد من قيادات قوات امن الحج الى مقر قيادة المرور بالعاصمة المقدسة التقى من خلالها بمساعد قائد قوات امن الحج لشئون المرور اللـواء / خالد الضبيب واركانات القيادة المرورية المشاركة في حج هذا العام 1438هـ.

وفور وصول معاليه ومرافقيه عقد اجتماع قدم من خلاله استعراضا للخطة المرورية بمراحلها المختلفة ، مبيناً أنه تم استحداث عدد من النقاط المرورية لمنع المركبات من الدخول للمشاعر المقدسة إضافة إلى المراكز الموجودة عند مداخل مكة المكرمة وهي مواقف الشميسي والهدا والشرائع والليث والتنعيم وتطوير اداء العمل في مواقف حجز السيارات الصغيرة ، واستحداث بدائل لحركة مركبات الخدمات بحيث لا تتداخل مع طرق المشاة.

كما اشار الى ان خطة هذا العام سوف تشهد عدد من الإضافات الهامه كما تم تهيئة مواقف السيارات الصغيرة والموجودة عند مداخل مكة المكرمة ، مع العمل على ان تكون خطة هذا العام قائمه على تسهيل وتسريع الحركة المرورية , مؤكداً أن أفراد المرور قد تم تدريبهم التدريب الكافي ليكونوا مستعدين على التعامل مع جميع الحالات أثناء موسم الحج . عقب ذلك تجول قائد قوات امن الحج في مقر القيادة واستمع الى شرح وافي ما يحتويه من تجهيزات بشرية مدربة وآليه تقنية